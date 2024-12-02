Цієї ночі частину України охопили повітряні тривоги, у небі фіксують російські безпілотні літальні апарати типу "Shahed".

Сигнал про небезпеку можна почути на території Дніпропетровщини, Харківщини, Полтавщини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Черкащини, Житомирщини, Вінничини, Рівненщини, Хмельниччини, Тернопільщини, Івано-Франківщини та Чернівеччини.

Оновлено о 01:25: У Тернополі пролунав звук вибуху, пише Суспільне.

Відео дня

Оновлено о 00:55: БПЛА фіксують на Сумщині (західний, південно-західний напрямок), на Чернігівщині (курсом на Київщину), на Київщині (західний напрямок, на Полтавщини (курс на південь), на сході Черкащини (в напрямок заходу) та на Дніпропетровщині (південний курс). Група дронів також летить Житомирщиною на захід.

Оновлено о 00:55: Згідно з повідомленням Командування Повітряних сил Збройних сил України, наразі ситуація така:

група ударних дронів на Сумщині, летять у західному/південно-західному напрямку;

БПЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;

БПЛА на Київщині в західному напрямку;

БПЛА на Полтавщині, напрямок південний;

БПЛА на сході Черкащини західним напрямком;

група "шахедів" на Житомирщині тримає курс на захід;

БПЛА на Тернопільщині летять на Івано-Франківщину.

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