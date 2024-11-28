Виявлено 188 засобів повітряного нападу, удари противник спрямовував на об'єкти енергетики України.

У ніч на 28 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили України, зазначаючи, що повітряна атака тривала з 19.30 27 листопада.

Зазначається, що загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 188 засобів повітряного нападу, який відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Відео дня

У Повітряних силах зазначають, що станом на 10.30 підтверджено збиття:

- 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр";

- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

- 35 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників невстановленого типу (62 ворожі безпілотники локально втрачено).

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 188 засобів повітряного нападу:

- 3 зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської обл. по Харківській області;

- 57 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків - Волгоградська обл;

- 28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;

- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;

- 97 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників невстановленого типу з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.

У повідомленні сказано, що ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об'єкти енергетики України.

Масований обстріл Росії по Україні 29 листопада - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ракетна атака зачепила і західні регіони України, де без світла залишилося багато людей.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що в Україні були введені екстрені відключення електроенергії, що пов'язано з черговим масованим ударом Росії по Україні Він зазначив, що атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що, за прогнозами, екстрені відключення електроенергії можуть тривати до 20:00.

Керівник Волинської ОДА Іван Рудницький повідомив про "приліт". Мер Луцька Ігор Поліщук зазначив, що в місті перестали їздити тролейбуси, а водоканал і теплоенерго (критична інфраструктура) підключають до альтернативних джерел енергії. Голова Рівненської ОДА Олександр Коваль зазначає, що понад 280 тисяч абонентів в області перебувають без електропостачання, також спостерігаються проблеми з водою.

У Львівській області теж були атаковані об'єкти критичної інфраструктури. У цій області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання,

Житомир теж був знеструмлений. Через що об'єкти водопостачання почали підключати до генераторів.

В Івано-Франківській області введено аварійні відключення світла.

У Київській області внаслідок атаки постраждали двоє людей. Росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт. В області тривають екстрені відключення електроенергії за вказівкою Укренерго.

Російські окупанти завдали удару по Одеській області, де є поранені та руйнування. Усі постраждалі - в Одеському районі, люди отримали легкі тілесні ушкодження. У цьому ж районі пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарські будівлі та автомобілі.

Вас також можуть зацікавити новини: