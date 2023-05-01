Під час небезпеки необхідно перебувати в укриттях.

У ніч на понеділок, 1 травня, в Україні оголосили масштабную повітряну тривогу.

Наразі сигнал про небезпеку лунає у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Луганська область та тимчасово окупований Крим "червоні" на мапі вже тривалий час.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати оповіщення про небезпеку. "Тривоги не ігноруємо", - написав він у своєму Telegram-каналі о 02:52.

Відео дня

Оновлено о 03:46: Тривогу оголосили у Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях.

Інформація оновлюється....

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