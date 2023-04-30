Мер Павлограда підтвердив, що у місті лунали вибухи.

У місті Павлоград Дніпропетровської області під час повітряної тривоги було дуже гучно - лунали вибухи.

Інформацію про вибухи у Павлограді сьогодні ввечері, 30 квітня, підтвердив міський голова Анатолій Вершина, повідомляє "Суспільне". За відомостями місцевих пабліків, виникла пожежа, у деяких будинках повилітали вікна.

За непідтвердженими даними, ворог завдав по Павлограду ракетного удару. У мережі вже опублікували відео, на якому нібито зафіксовано момент потужного вибуху у Павлограді.

Відео дня

Варто зазначити, що повітряна тривога в Дніпропетровській області була оголошена о 21:30.

Ситуація в Дніпропетровській області під час війни з РФ - зараз це варто знати

Російські загарбники вже не раз обстрілювали населені пункти регіону. Внаслідок ворожих обстрілів є багато жертв, постраждалих та руйнувань.

Зокрема, 30 квітня повідомлялося, що обстріляли Нікополь з важкої артилерії, понівечені багатоповерхівки та приватні будинки, газопроводи, лінія електропередач, загинув чоловік та постраждали ще дві людини.

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