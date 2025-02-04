Російські окупанти вкотре запустили по Україні дрони-камікадзе типу "шахед", через це частину країни охопила повітряна тривога.

Згідно з останніми даними Командування Повітряних сил Збройних сил України, безпілотники факсують у східній частині Київщини, на межі Чернігівщини та Полтавщини, на півночі Полтавщини, в північній частині Сумщини, у східній частині Чернігівщини та північній частині Черкащини.

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Оновлено о 00:06: У Києві оголосили повітряну тривогу, в напрямку міста з північного та східного напрямків летять БПЛА.

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