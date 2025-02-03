Росіяни вкотре запустили по Україні "шахеди".

Цієї ночі сили та засоби української протиповітряної оборони знову відбивають російську дронову атаку.

Повітряну тривогу оголошено у Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

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Оновлено о 00:05: На території Київщини зафіксовано рух російських БПЛА, у регіоні працють сили протиповітряної оборони, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Згідно за даними від Повітряних сил ЗСУ, російські ударні дрони фіксують на Миколаївщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

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