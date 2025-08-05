Не ігноруйте небезпеку.

У ніч на вівторок, 5 серпня, в українському небі фіксують російські дрони-камікадзе типу "Шахед".

Оновлено о 03:00: Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлено о 02:45: Група російських БПЛА є на Харківщині, курс південний. Інші дрони фііксують на півдні та сході Сумщини, курс південно-західний. А у Харківській області "Шахеди" летять на Лиманівку і Лозову.

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Оновлено о 02:29: Повітряні сили попереджають про швидкісну ціль на Одещині. За даними моніторингових каналів, її запустили в бік Білгород-Дністровського району.

Оновлено о 02:27: Загроза застосування балістики з півдня

Оновлено о 02:15: На Дніпропетровщині група "Шахедів", вони летять на Дніпро та Павлоград.

Оновлено о 01:55: Існує загроза застосування дронів у Полтаві та Самарському районі Дніпропетровської області. Також БПЛА фіксують на сході Харківської області, курс південний.

Станом на 01:50 повтіряна тривога лунає на території Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей.

В Telegram-каналі Командування Повітряних сил Збройних сил України інформували, що ударні дрони фіксують на сході Сумщини (курсом на Суми) та на Полтавщині (в бік Дніпропетровщини).

Дронові атаки на Україну

Як відомо, окупаційна армія Російської Федерації лише посилює нальоти безпілотних літальних апаратів на Україну. Загарбники застосовують звичайні "Шахеди", дрони-імітатори, а також реактивні дрони та інші.

За словами військового експерта Анатолія Храпчинського, росіяни розширюють мережу позицій для запуску ударних безпілотників, зокрема займаються відновленням інфраструктури зруйнованого Донецького аеропорту.

А командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський попередив, що окупанти посилюють бойову частину БПЛА типу "Shahed".

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