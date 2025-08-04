Нестиме більше руйнувань: військовий розказав про нову бойову частину 'Шахеда'

Такий БПЛА при попаданні в багатоповерхівку все знищить до п’ятого поверху.

Росіяни посилюють бойову частину "Шахеда" і це призведе до ще більших руйнувань при його влучанні у будинок. Про це сказав командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, на сьогодні росіяни використовують "Шахеди", в яких бойова частина 50-55 кілограмів. При цьому додав, що за розвідданими, ворог намагається збільшити її до 80-90 кілограмів.

"Це вже проблема. Для розуміння цивільних людей – якщо такий "Шахед" попадає в дев’ятиповерховий будинок, то він до п’ятого поверху все "розбере". Це вже серйозно", - наголосив Ярославський.

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"Шахеди" проти України

Як повідомляв УНІАН, РФ запустила виробництво реактивних дронів-камікадзе типу "Shahed".

Засновник благодійної організації "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний, зазначив, що для атаки по Україну, зокрема Києву, росіяни поки застосовують дуже мало "реактивних "Шахедів", бо вони технологічно набагато складніші за "Шахеди" із двигуном внутрішнього згоряння і набагато дорожчі.

За його словами, був "витік" інформації з іранської розвідки, там вони такий "шахед" продавали Росії за понад мільйон доларів. Якщо порівняти з "Шахедом" із двигуном внутрішнього згоряння, то вартість такого дрона - приблизно 100-150 тисяч доларів за одиницю.

Військовий оглядач наголосив, що масове виробництво реактивних двигунів, які використовуються в дронах-камікадзе типу "Шахед", є технічно складним завданням. Навіть у країн-союзників України, зокрема Чехії, яка має налагоджене виробництво аналогічних двигунів, цей процес іде доволі повільно.

При цьому наголосив, що навіть дрони без реактивних двигунів, становлять серйозну загрозу для України. Повітряні сили Збройних сил України активно працюють над нейтралізацією цієї загрози. І, як свідчить статистика останніх тижнів, понад 90% ворожих дронів вдається збивати навіть під час масштабних атак.

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