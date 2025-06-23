Повітряні сили закликають перебувати в укриттях.

Цієї ночі в українському небі фіксують велику кількість російських дронів-камікадзе типу "шахед". Повітряна тривога охопила більш ніж половину країни.

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Оновлено о 00:45: У Чернігівській, Київській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Полтавській областях велика кількість ударних дронів:

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"Залучено засоби щодо їх збиття. Бережіть своє та рідних життя, перебувайте в укриттях".

Оновлено о 00:30: Згідно з даними Повітряних сил, дрони залишаються в таких регіонах:

на Сумщині та Чернігівщині - курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Полтавщину Київщину та Чернігівщину;

на сході та півдні Київщини - курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Житомирщину та Вінниччину;

на Черкащині - курсом на південно-західний напрямок, на Київщину;

на Кіровоградщині - курсом на північ та захід;

на півночі Дніпропетровщини - курсом на Полтавщину;

на Харківщині - курсом на південь;

на Миколаївщині та Херсонщині - курсом на північ;

на сході Одещини - курсом на Вінниччину.

Оновлено о 00:01: Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що на оболоні працює протиповітряна оборона.

О 23:30 Командування Повітряних сил Збройних сил України попередило, що російські безпілотники фіксують на Сумщині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині, Кіровоградщині та Одещині. Близько опівночі військові попередили про загрозу дронів для Києва:

"В усіх перелічених областях велика кількість ворожих БПЛА, які мають хаотичний рух. Перебувайте під час тривоги в укриттях".

Останні удари РФ по Україні

Нагадаємо, 21 червня під обстрілом російської окупаційної армії опинився Краматорськ. Загарбники ракетним ударом зруйнували частину 4-поверхового житлового будинку.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що внаслідок цієї атаки загинули чотири людини, ще четверо постраждали. Під завалами будинку продовжували шукати ще одну людину.

А вчора стало відомо про ракетний удар по тренувальному полігону механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки загинули щонайменше троє військових, ще 11 отримали поранення.

Вдень окупанти масовано обстріляли Очаків, зруйнувавши шість житлових будинків. Поранення отримали троє: 7-річний хлопчик, дівчинка 12 років та 46-річна жінка.

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