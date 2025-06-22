Завдяки своєчасно відпрацьованим заходам безпеки вдалося уникнути численних втрат.

Сьогодні, 22 червня, росіяни завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ), де проводилися заняття з військовослужбовцями. Про це повідомляє Командування Сухопутних військ ЗС України на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що завдяки своєчасно відпрацьованим заходам безпеки під час отримання сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат. Проте є загиблі та поранені.

Усім постраждалим унаслідок російського удару оперативно надають усю необхідну допомогу, наголосили в Командуванні Сухопутними військами ЗСУ.

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"Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

У Командуванні Сухопутними військами ЗСУ додали, що було створено спеціальну комісію, яка займається з'ясуванням усіх обставин події. Також на місці події працюють правоохоронні органи.

Оновлено о 17:38. у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що станом на 17:27 відомо про 3 загиблих і 11 поранених.

Удар по полігону в Сумській області

Нагадаємо, що 20 травня російські окупанти завдали удару по тренувальному полігону в Сумській області. Атака сталася під час занять на стрільбищі військової частини.

У Нацгвардії повідомляли, що внаслідок удару загинули 6 військових і ще 10 осіб дістали поранення. Зазначалося, що командира військової частини відсторонили.

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