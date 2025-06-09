Тривогу оголосили по всій країні.

У ніч на понеділок, 9 червня, російська авіація б'є по Україні ракетами. Повітряна тривога охопила всю територію країни.

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Оновлено о 03:23: Ще одні пуски ракет з Брянської області на Чернігівщину/ Київщину.

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Оновлено о 03:20: Ракета на Кременчук, також нові пуски ракет з Брянщини на Чернігівську/ Київську області.

Оновлено о 03:15: Чергові пуски ракет з Брянської області на Чернігівщину/ Київ.

Оновлено о 03:10: Ракети з Брянщини на Чернігівщину/ Київ.

Оновлено о 03:06: Ракети з Брянської області рухаються на Чернігівщину/ Київ.

Оновлено о 03:04: Дві ракети на півночі Чернігівщини летять південним курсом.

О 03:03 Командування Повітряних сил попередило про проліт ракети на Київщині курсом на Житомирщину.

Обстріл України 9 червня

Згідно з даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", вночі Росія підняла в небо винищувач МіГ-31К та бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-95МС.

Повітряні сили і моніторингові канали інформують про велику кількість безпілотних літальних апаратів у небі країни. На Сумщині також повідомляли про безліч дронів-камікадзе.

Наразі відомо, що внаслідок атаки "шахедів" на Київ пошкоджень зазнала офісна будівлю у Дарницькому районі міста.

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