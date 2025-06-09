В Києві чули звуки вибухів.

Цієї ночі Російська Федерація вкотре здійснює масований дроновий наліт на українські міста та селища, небезпечні цілі в небі збиває протиповітряна оборона.

Інформація оновлюється...

Оновлено о 02:35: Внаслідок російської дронової атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі столиці, повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:

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"На місці працюють служби. Зʼясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється. Атака триває. На підступах до столиці є ворожі дрони. В область ще залітають нові. Залишайтеся в укриттях".

Оновлено о 02:10: Повітряні сили оновили дані щодо переміщення безпілотників:

кілька груп на півдні та у центрі Сумщини, курсом на Полтавщину;

велика кількість над Чернігівщиною, курсом на Київщину;

на півночі та півдні Київщини, курсом на Житомирщину;

велика кількість над Житомирщиною, курсом на захід;

на сході Харківщини, курсом на Харків;

кілька груп на півночі Полтавщини, курсом на Черкащину;

на сході, півночі та заході Черкащини, курсом на Київщину/Вінниччину;

на півночі та сході Вінниччини, курсом на захід/північний захід;

на півночі Дніпропетровщини, курсом на Кіровоградщину;

на північному сході Кіровоградщини, курсом на Черкащину.

Оновлено о 01:50: На Одещину з Чорного моря летять ракети.

Оновлено о 01:45: Існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Оновлено о 00:40: Нові групи дронів летять зі сходу на північ та південь Сумщини. Кілька груп є на півночі, півдні та сході Сумщини - вони тримають курс на Чернігівщину/Полтавщину.

Повітряні сили попереджають про велику кількість російських дронів над Чернігівщиною, рухаються курсом на Київщину/Черкащину. БПЛА на півночі, сході та півдні Київщини летять курсом на захід/столицю. Також "шахеди" є в таких областях:

у центрі Житомирщини, курсом на захід;

на сході і півдні Рівненщини, курсом на Рівне;

кілька груп на заході й півдні Полтавщини, курсом на Черкащину/Дніпропетровщину;

групи на півночі, в центрі і на заході Черкащини, курсом на захід/північний захід;

на півночі Кіровоградщини, курсом на захід;

на південному сході Дніпропетровщини, курсом на північний захід.

О 23:27 в Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ попередили, що на північ Сумщини заходять нові групи безпілотників з Курської та Брянської областей. Також "шахеди" фіксують на наступних напрямках:

кілька груп на заході та у центрі Сумщини, курсом на Чернігівщину;

групи на сході, заході, півдні та у центрі Чернігівщини, курсом на Київщину;

на південніше Києва, курсом на столицю;

на півночі Київщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю на захід;

на сході, у центрі та на заході Житомирщини, курсом на захід/південний захід.

на сході, заході та в центрі Полтавщини, курсом на Черкащину;

на сході Кіровоградщини, курсом на захід;

на півночі та сході Дніпропетровщини, курсом на захід.

Загроза масованої атаки

Нагадаємо, останніми днями моніторингові канали активно попереджали українців про ймовірність нового комбінованого удару по Україні.

Президент Володимир Зеленський у останньому зверненні закликав людей бути пильними та дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" написав, що цієї ночі існує велика ймовірність масованого удару із застосуванням стратегічної авіації. На його думку, під особливим ударом може опинитися енергетична інфраструктура:

"Підвищена загроза по об'єктах енергетичної інфраструктури для Києва та області, Рівненська, Хмельницька, Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Вінницька, Миколаївська та Кіровоградська області".

А ввечері мер Конотопа повідомив, що Сумську область атакує дуже велика кількість ударних дронів. За його словами, такого він ще не бачив.

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