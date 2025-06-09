Цієї ночі Російська Федерація вкотре здійснює масований дроновий наліт на українські міста та селища, небезпечні цілі в небі збиває протиповітряна оборона.
Інформація оновлюється...
Оновлено о 02:35: Внаслідок російської дронової атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі столиці, повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:
"На місці працюють служби. Зʼясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється. Атака триває. На підступах до столиці є ворожі дрони. В область ще залітають нові. Залишайтеся в укриттях".
Оновлено о 02:10: Повітряні сили оновили дані щодо переміщення безпілотників:
- кілька груп на півдні та у центрі Сумщини, курсом на Полтавщину;
- велика кількість над Чернігівщиною, курсом на Київщину;
- на півночі та півдні Київщини, курсом на Житомирщину;
- велика кількість над Житомирщиною, курсом на захід;
- на сході Харківщини, курсом на Харків;
- кілька груп на півночі Полтавщини, курсом на Черкащину;
- на сході, півночі та заході Черкащини, курсом на Київщину/Вінниччину;
- на півночі та сході Вінниччини, курсом на захід/північний захід;
- на півночі Дніпропетровщини, курсом на Кіровоградщину;
- на північному сході Кіровоградщини, курсом на Черкащину.
Оновлено о 01:50: На Одещину з Чорного моря летять ракети.
Оновлено о 01:45: Існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
Оновлено о 00:40: Нові групи дронів летять зі сходу на північ та південь Сумщини. Кілька груп є на півночі, півдні та сході Сумщини - вони тримають курс на Чернігівщину/Полтавщину.
Повітряні сили попереджають про велику кількість російських дронів над Чернігівщиною, рухаються курсом на Київщину/Черкащину. БПЛА на півночі, сході та півдні Київщини летять курсом на захід/столицю. Також "шахеди" є в таких областях:
- у центрі Житомирщини, курсом на захід;
- на сході і півдні Рівненщини, курсом на Рівне;
- кілька груп на заході й півдні Полтавщини, курсом на Черкащину/Дніпропетровщину;
- групи на півночі, в центрі і на заході Черкащини, курсом на захід/північний захід;
- на півночі Кіровоградщини, курсом на захід;
- на південному сході Дніпропетровщини, курсом на північний захід.
О 23:27 в Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ попередили, що на північ Сумщини заходять нові групи безпілотників з Курської та Брянської областей. Також "шахеди" фіксують на наступних напрямках:
- кілька груп на заході та у центрі Сумщини, курсом на Чернігівщину;
- групи на сході, заході, півдні та у центрі Чернігівщини, курсом на Київщину;
- на південніше Києва, курсом на столицю;
- на півночі Київщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю на захід;
- на сході, у центрі та на заході Житомирщини, курсом на захід/південний захід.
- на сході, заході та в центрі Полтавщини, курсом на Черкащину;
- на сході Кіровоградщини, курсом на захід;
- на півночі та сході Дніпропетровщини, курсом на захід.
Загроза масованої атаки
Нагадаємо, останніми днями моніторингові канали активно попереджали українців про ймовірність нового комбінованого удару по Україні.
Президент Володимир Зеленський у останньому зверненні закликав людей бути пильними та дослухатися до сигналів повітряної тривоги.
Telegram-канал "Николаевский Ванек" написав, що цієї ночі існує велика ймовірність масованого удару із застосуванням стратегічної авіації. На його думку, під особливим ударом може опинитися енергетична інфраструктура:
"Підвищена загроза по об'єктах енергетичної інфраструктури для Києва та області, Рівненська, Хмельницька, Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Вінницька, Миколаївська та Кіровоградська області".
А ввечері мер Конотопа повідомив, що Сумську область атакує дуже велика кількість ударних дронів. За його словами, такого він ще не бачив.