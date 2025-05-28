Наразі про наслідки нальоту не повідомляли.

У ніч на середу, 28 травня, Російська Федерація атакує українські міста та селища дронами-камікадзе типу Shahed. У передмісті Харкова чули вибухи.

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Станом на 01:15 повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Це пов'язано як з небезпекою БПЛА, так і з загрозою балістики, пишуть моніторингові канали.

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Близько 00:50 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у передмісті пролунали вибухи. "Для Харкова й надалі зберігається небезпека ударних БПЛА. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та залишайтеся в укриттях", - написав він.

Масовані атаки на Україну

Останнім часом російські загарбники збільшили кількість дронів, якими атакують країну. У період з 24 по 26 травня Україна зазнала комбінованих обстрілів, в яких РФ задіяла ракети та безпілотники різних типів.

Після цього The Economist повідомив, що успішне збільшення виробництва "шахедів" може дозволити Росії щоночі запускати по Україні понад 1000 дронів такого типу.

Водночас авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що одночасний запуск тисячі "шахедів" - радше гучна заява, ніж реальний план. Він зазначив, що російський оборонно-промисловий комплекс значною мірою ґрунтується на недостовірній звітності.

У Повітряних силах ЗСУ вважають цілком ймовірним, що російська армія-агресор може збільшити кількість безпілотників, які використовує проти України, адже окупанти мають як технічні можливості, так і необхідні ресурси для цього.

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