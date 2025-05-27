За його словами, виробництво цих дронів є дуже дорогим.

Не можна виключати, що російська загарбницька армія почне застосовувати проти України ще більшу кількість безпілотних літальних апаратів, оскільки окупанти мають для цього і можливості, і ресурси.

Таку думку в етері інформаційного телемарафону висловив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, коментуючи дані ЗМІ про те, що згодом РФ зможе щоночі запускати по країні понад тисячу дронів:

"Різні цифри є. Та якщо ми вже бачимо протягом трьох днів нові рекорди, то не можна виключати, що тенденція йде до збільшення. Ми бачимо не лише дрони ударного типу - трохи менше половини летить дронів-імітаторів, таким чином ускладнюючи повітряну обстановку для протиповітряної оборони".

За його словами, росіяни застосовують імататори для того, щоб перенавантажити українську систему ППО, змусивши захисників витрачати ракети та боєприпаси. Водночас Ігнат зазначив, що Росія не зможе безкінечно виготовляти "шахеди" у такій кількості, оскільки це потребує величезних грошей.

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Масовані обстріли України

Нагадаємо, протягом трьох ночей поспіль, з 24 по 26 травняу, Росія здійснила масштабні комбіновані повітряні атаки на Україну, використовуючи сотні дронів-камікадзе та крилатих ракет.

Останньої ночі було зафіксовано рекордну кількість - 355 безпілотників різних типів та дев’ять ракет Х-101, випущених із бомбардувальників Ту-95МС.

Українські сили ППО знищили 288 дронів і всі ракети, проте частина з них влучила у п'ять локацій, а уламки - ще в десять.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Путіна, заявивши, що той "з’їхав з глузду" та "грає з вогнем". Тим часом партнери України пригрозили Москві новими санкціями.

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