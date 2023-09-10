Окупанти атакували Україну з північного напрямку

Уночі 10 вересня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з північного напрямку (Курськ).

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил Україн. "Зафіксовано пуски 33 "шахедів" у напрямку Київщини", - зазначається у повідомленні.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 Shahed-136/131.

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Нічна повітряна тривога

Російські окупанти запускали ударні дрони по Україні, тому в низці областей оголошували повітряну тривогу. Вона тривала дві години. Зранку стало відомо, що ворог атакував "шахедами" Київ.

Як повідомила КМВА, БПЛА заходили на столицю групами з різних напрямків. Загалом сили ППО знищили понад 20 дронів. Їхні уламки впали в кількох районах столиці. Наразі відомо, що в Шевченківському районі вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Також у Києві були пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. Більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію. На даний момент відомо про одного постраждалого, але його життю нічого не загрожує.

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