Крім того, у Чорне море на бойове чергування вийшов російський фрегат "Адмірал Макаров".

Російські загарбники вчергове запустили ударні дрони по Україні. Пуски відбулися з Приморсько-Ахтарська (РФ) і тимчасово окупованого Криму, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, за даними прес-служби Сил оборони півдня України, в акваторію Чорного моря вийшов потужний ракетоносій.

"Вже традиційно в ніч ворог вивів ракетоносій на бойове чергування – фрегат "Адмірал Макаров" може нести до 8 ракет типу "Калібр". Крім того зафіксовано пуски ударних дронів зі східного узбережжя Азовського моря і Криму", – йдеться у повідомленні.

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Населення просять бути уважним та за сигналом повітряної тривоги переходити в укриття.

Атаки дронами по Україні

У ніч на 7 вересня ворог вчетверте за останні п’ять діб атакував Україну дронами. Росіяни завдавали удару по цивільній інфраструктурі Подунав’я – портах та аграрних підприємствах Одещини.

В ОВА розповіли про наслідки нічної атаки: пошкоджено елеватор, адмінбудівлі, складські приміщення, вантажні автомобілі, житлові будинки. Поранено двох цивільних людей. За даними Сил оборони півдня, загарбники збільшили кількість ударних дронів, атакуючи порти півдня Одещини.

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