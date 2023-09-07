Російські загарбники вчергове запустили ударні дрони по Україні. Пуски відбулися з Приморсько-Ахтарська (РФ) і тимчасово окупованого Криму, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Крім того, за даними прес-служби Сил оборони півдня України, в акваторію Чорного моря вийшов потужний ракетоносій.
"Вже традиційно в ніч ворог вивів ракетоносій на бойове чергування – фрегат "Адмірал Макаров" може нести до 8 ракет типу "Калібр". Крім того зафіксовано пуски ударних дронів зі східного узбережжя Азовського моря і Криму", – йдеться у повідомленні.
Населення просять бути уважним та за сигналом повітряної тривоги переходити в укриття.
Атаки дронами по Україні
У ніч на 7 вересня ворог вчетверте за останні п’ять діб атакував Україну дронами. Росіяни завдавали удару по цивільній інфраструктурі Подунав’я – портах та аграрних підприємствах Одещини.
В ОВА розповіли про наслідки нічної атаки: пошкоджено елеватор, адмінбудівлі, складські приміщення, вантажні автомобілі, житлові будинки. Поранено двох цивільних людей. За даними Сил оборони півдня, загарбники збільшили кількість ударних дронів, атакуючи порти півдня Одещини.