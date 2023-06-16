Відомство започаткує свій офіційний ресурс, який у режимі реального часу повідомлятиме громадян про загрози зльотів ворожої авіації, випуски ракет та БПЛА.

Повітряні сили створять свій офіційний ресурс, на якому в режимі реального часу повідомлятимуть про запуски ворожих ракет та БПЛА. Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Ігнат зазначив, що зараз існує дуже багато моніторингових пабліків. Водночас українці постійно хочуть бачити свіжу інформацію щодо того, хто, де і як атакує.

"Повітряні сили теж будуть робити основні напрямки атак. Громадян це турбує, і багато запитів від представників ЗМІ. Багато людей хочуть бачити інформацію з офіційних джерел, додатку "Повітряна тривога", - заявив він.

Сповіщення про овітряну тривогу в Україні

Наразі існує багато ресурсів для відстеження повітряних тривог в Україні. Серед них сайт єМапа, який оновлюється кожні 15 секунд, alarmmap.online (https://alarmmap.online/) та інші.

Зокрема за підтримки Міністерства цифрової трансформації був розроблений офіційний мобільний додаток "Повітряна тривога", за допомогою якого українці можуть отримувати сигнал про тривогу на свій телефон.

Також в Україні має з'явитися "розумна" система попередження про повітряні удари, розроблена для України Ізраїлем.

Вас також можуть зацікавити новини: