Повітряні сили створять свій офіційний ресурс, на якому в режимі реального часу повідомлятимуть про запуски ворожих ракет та БПЛА. Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.
Ігнат зазначив, що зараз існує дуже багато моніторингових пабліків. Водночас українці постійно хочуть бачити свіжу інформацію щодо того, хто, де і як атакує.
"Повітряні сили теж будуть робити основні напрямки атак. Громадян це турбує, і багато запитів від представників ЗМІ. Багато людей хочуть бачити інформацію з офіційних джерел, додатку "Повітряна тривога", - заявив він.
Сповіщення про овітряну тривогу в Україні
Наразі існує багато ресурсів для відстеження повітряних тривог в Україні. Серед них сайт єМапа, який оновлюється кожні 15 секунд, alarmmap.online (https://alarmmap.online/) та інші.
Зокрема за підтримки Міністерства цифрової трансформації був розроблений офіційний мобільний додаток "Повітряна тривога", за допомогою якого українці можуть отримувати сигнал про тривогу на свій телефон.
Також в Україні має з'явитися "розумна" система попередження про повітряні удари, розроблена для України Ізраїлем.