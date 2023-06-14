Усього російськими загарбниками було випущено 10 ударних дронів і 10 крилатих ракет, у тому числі шість ракет Х-22.

Українські сили вночі збили 3 російські крилаті ракети і 9 ударних дронів іранського виробництва Shahed. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

"У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами "Калібр" у напрямку Одещини. "Три ракети вдалось збити, одна - влучила в цивільний об’єкт", - сказано у повідомленні.

Також, із східного узбережжя Азовського моря російські загарбники атакували 10-ма іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" на південно-східному напрямку. "Дев’ять – збито!", - наголошується у повідомленні.

При цьому, з Ростовської області окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються.

"Тож загалом силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та дев’ять іранських ударних дронів Shahed-136/131", - підкреслюється у повідомленні.

Удари РФ по Україні 14 червня - що відомо

Цієї ночі ракетного удару ворога зазнала Одеса. У місті багато руйнувань, є загиблі та поранені. Зруйновано бізнес-центр, склади, житлові будинки, триває розбір завалів.

Протягом минулої доби російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару, задіявши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА "Shahed" по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі.

Крім того, вказує Генштаб, ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вас також можуть зацікавити новини: