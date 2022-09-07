Ворог все частіше використовує застаріле радянське озброєння.

Повітряні сили України сьогодні зранку збили ще один вертоліт окупантів Ка-52.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Буквально годину тому збито ще один вертоліт окупантів Ка-52 військовослужбовцями повітряного командування "Південь" на півдні, на Херсонщині. Саме напередодні військовослужбовці цього повітряного командування знищили власне ракети Х-101, 4 із 5 знищено… Одна з них знищена військовослужбовцем повітряного командування "Схід". Це дуже-дуже хороший результат. Крім того, за ніч ще 2 ворожих БПЛА збито на сході, також наша ППО сухопутних військ теж не сидить склавши руки і нищить окупанта: знищено ворожий штурмовик Су-25", - сказав Ігнат.

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Він зазначив, що завдяки бойовому досвіду знищується дедалі більше ворожих крилатих ракет.

"На жаль, не всі ракети, які противник запускає по Україні, можемо ефективно збивати, тому що є і балістичні ракети, і надзвичайно швидкі ракети, які, на жаль, не під силу тим засобам, які є у нас на озброєнні", - сказав речник.

За його словами, наша авіація не припиняє завдавати ударів з повітря: з початку російської агресії по окупаційних військах було завдано близько 2400 авіаударів.

Також Ігнат наголосив, що ворог все частіше використовує застаріле озброєння.

"Ми бачимо тенденцію, що ворог частіше застосовує застаріле радянське озброєння. Якщо вчора ракети Х-101 летіли, це вже рідкість, це надзвичайно дорогі ракети… Часто застосовуються ракети радянського виробництва Х-22, Х-59, а також комплекси С-300, які призначені для збиття повітряних цілей, а використовуються для ударів по наземних цілях... Але це говорить про те, що ворог заощаджує ті ресурси, які вже витратив на війну в Україні. За різними даними військової розвідки та інших джерел, все ж у противника трошки просів той запас", - сказав речник Повітряних сил.

Як повідомляв УНІАН, підрозділи Збройних сил України учора на різних напрямках фронту знищили ворожий літак Су-25, вертоліт Ка-52, безпілотник та п’ять крилатих ракет типу Х-101.

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