Українська авіація завдала ударів по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки окупантів.

ЗСУ на різних напрямках знищили ворожий літак Су-25, вертоліт Ка-52, безпілотник та п’ять крилатих ракет типу "Х-101".

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів, завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки. Загалом, підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили: літак Су-25, вертоліт Ка-52, БпЛА та п’ять крилатих ракет типу "Х-101"", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

"Загалом, в результаті вогневого впливу завдано ураження по 7 пунктах управління і 13 об’єктах зосередження живої сили противника. В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв’язку, мостові та понтонна переправи, 3 склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів різного рівня - тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності окупантів", - наголосили у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, на півдні країни Збройні сили України знищили два ворожі безпілотники "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня".

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