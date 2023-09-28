Всього було запущено 44 одиниці ударних безпілотників.

У ніч на 28 вересня російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Їх запустили групами з районів Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (Крим).

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, сили ППО знищили 34 "Шахеди".

"До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - зазначили в ПС.

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Крім того, протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам). За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника.

Нічна атака "Шахедів"

В ніч на 28 вересня російські окупаційні війська вчергове атакували Україну дронами. У кількох областях лунала повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що декілька ударних БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря летять в напрямку Одеської та Миколаївської області. Дрони прямували в Одесу, Коблево, та Очаків. Крім того, раніше повідомляли про загрозу застосування ударних дронів противника у Вінницькій області.

Як зазначили у Силах оборони Півдня, сили ППО збили понад 30 одиниць БПЛА. Атака відбувалася шляхом запуску кількох груп ударних дронів з різних напрямків. ППО працювала фактично вздовж всього південного напрямку, зокрема, у Миколаївській та Одеській областях.

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