Гуменюк зауважила, що ППО працювала по всій лінії південного фронту, а також в Одеській та Миколаївській областях.

В ніч на 28 вересня масовано атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками типу "Шахед". Сили ППО збили понад 30 одиниць БПЛА.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, атака відбувалася шляхом запуску кількох груп ударних дронів з різних напрямків. ППО працювала фактично вздовж всього південного напрямку, зокрема, у Миколаївській та Одеській областях.

"Ворог спрямував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі і на центральні регіони. Підсумки атаки ще підбиваються, тому що була масована. Але робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб'є Генштаб", - сказала Гуменюк.

Нічна атака "Шахедів"

В ніч на 28 вересня російські окупаційні війська вчергове атакували Україну дронами. У кількох областях лунала повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що декілька ударних БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря летять в напрямку Одеської та Миколаївської області. Дрони прямували в Одесу, Коблево, та Очаків. Крім того, раніше повідомляли про загрозу застосування ударних дронів противника у Вінницькій області.

Тривога поширювалася на інші області. Про влучання дронів не повідомлялося.

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