У розвідці зазначили, що окупанти не просто так вголос прочитали паспортні дані жінки з відео.

Головне управління розвідки Міноборони України спростувало справжність пропагандистського ролика про "українських нацистів", які стріляють по автомобілю із жінкою та дитиною.

"Розміщене нещодавно в мережі відео, на якому невідома особа в українській військовій формі начебто стріляє по цивільному авто жінки з малою дитиною, - є російським фейком і ворожою ІПСО", - зазначили в ГУР.

У розвідці детально аргументували, чому відео фейкове:

Відео дня

локація на окупованій території між Донецьком і Макіївкою: поворот із окружної дороги стрільбище "ДНР";

одне з джерел вкиду — нік "Юрий Алексеич Z V";

українські військові наносять на свої авто суцільні хрести. А це хрести Вермахту;

реєстратори в Україні заборонені навіть в глибокому тилу та на заході України;

кузов автівки, на якій ніби то їдуть українські військові був виготовлений на росії та ніколи не поставлявся до України;

неякісний монтаж. На 1:35 військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата. Але гучних звуків пострілів немає. Вікно машини відкрите. Йшла розмова через вікно. Звуку закриття вікна немає. Коли машина їде назад знову чути, що вікно відкрите. Постріл був, бо на відео видно розліт гільз. В цей момент мав би бути хоч якийсь звук.

В ГУР зазначили, що це огидна спроба ворожої ІПСО, щоб очорнити воїнів ЗСУ, показати їх жорстокими й неадекватними, а також створити конфлікт із представниками мусульманської спільноти. Цього разу — з кримськими татарами, адже з діалогу військового й жінки, що була за кермом, можна зрозуміти, що вона нібито належить до кримськотатарського народу.

"Ролик виявився повним провалом і черговим тупим фейком російської пропаганди, яка у своїх хворобливих фантазіях не гребує жодними етичними нормами й темами", - зазначили в ГУР.

Фейк з обстрілом автівки

Як повідомляв УНІАН, російські пропагандисти пробили чергове дно, знявши бездарне постановочне відео про те, як "українські фашисти" зупиняють авто з цивільними, ображають їх та відкривають вогонь.

Фейк викрили досить швидко. Авто "нацистів" виявилося російським, а знімали виставу на околиці Донецька. Цікаво, що фейковість ролика визнали навіть воєнкори, які самі його й розповсюджували.

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