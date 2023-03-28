Як виявилося, навіть самі пропагандисти розуміють, що це очевидна брехня.

Російські пропагандисти пробили чергове дно, знявши бездарне постановочне відео про те, як "українські фашисти" зупиняють авто з цивільними, ображають їх та відкривають вогонь.

Як розповів український журналіст Денис Казанський, фейкове відео миттю розповсюдили усі Z-пабліки.

На кадрах видно, як військовий пікап нібито обганяє цивільне авто, з нього виходять двоє у військовій формі зі зброєю. Все це знімає нібито відеореєстратор у цивільній машині. Один з чоловіків у формі підходить до автівки та починає ображати жінку-водійку. В машині плаче дитина, жінка починає кричати, чути звуки пострілів.

Відео дня

Причиною, за сценарієм пропагандистів, стало те, що жінка нібито пішла на обгін військової колони.

"Те, що відео є постановочним, нормальній людині зрозуміло з першого погляду. Хоча б із акторської гри. Проте воєнкори-дегенерати, московські пропагандисти та інша z-шваль почали розганяти його, супроводжуючи голосіннями про "кровожерних бандерівців", - зазначив журналіст.

Фейк викрили досить швидко. Авто "нацистів" виявилося російським, а знімали виставу на околиці Донецька. Цікаво, що фейковість ролика визнали навіть воєнкори, які самі його й розповсюджували.

Однак російському МЗС викриття не завадили запостити цю постановку у свій офіційний Twitter-акаунт із "емоційними заявами" про "нацистів". Втім, за кілька годин в МЗС РФ зрозуміли, що їм вже не вірять, і видалили пост.

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Кремлівські пропагандисти невтомно вигадують нові фейки про злих і кровожерливих "нацистобандерівців", амерканські біолабораторії, про досліди над українськими військовими, бойові наркотики та інші страшилки.

У цинічних ціляї про мобілізацію пропагандисти використовували навіть жартівливе відео українського блогера-пенсіонера, відомого за нікнеймом "Дід Толя".

Зовсім нещодавно російські пропагандисти запустили новий фейк про "бомбардування Донбасу" Збройними силами України. Страшною зброєю виявилася запчастина від машини.

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