Андрей Пленкович заявив, що треба продовжувати надавати військову підтримку Україні.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявляє, що існують три важливі чинники стійкості, вкрай необхідні Україні для перемоги у війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пленкович сказав у Києві на прес-конференції за підсумками Бучанського саміту щодо справедливості й відповідальності за російську агресію, в якому взяли участь 47 держав і організацій.

"По-перше - це стійкість патріотизму та ентузіазму для захисту країни і її свободи українським народом і українськими солдатами, а також мотивація керівництва України і президента Зеленського", - сказав Пленкович.

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"Другий елемент стійкості - це постійна допомога для України, яка, на мій погляд, політично сильніша, аніж у багатьох інших випадках до цього впродовж багатьох десятиліть у минулому", - додав Пленкович.

Він вважає це очевидним з фінансової і економічної точки зору. "І це має не припинятися, аби забезпечити функціонування України як держави та всієї її фінансової та соціальної системи максимально можливою мірою", - сказав Пленкович.

Також він відзначив необхідність послідовності і стійкості надання Україні військової допомоги.

"Без суттєвої військової допомоги від демократичного світу - вона не буде здатною захищати себе на постійній основі у короткій, середній та довгостроковій перспективі", - додав він.

Пленкович додав, що третій чинник - це стійкість Західних урядів, щоб зберігати соціальну згуртованість і не дозволяти зовнішнє втручання, яке може погано вплинути на політичну єдність.

Він додав, що треба продовжувати надавати військову підтримку Україні.

Допомога від Хорватії - деталі

Хорватія планує найближчим часом передати Україні 14 вертольотів Мі-8.

Також міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що розглядається можливість підготовки в Хорватії українських інструкторів з розмінування.

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