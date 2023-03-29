Також Хорватія продовжуватиме надавати Україні засоби протиповітряної оборони.

Хорватія планує найближчим часом передати Україні 14 вертольотів Мі-8. Наразі питання перебуває на розгляді уряду Хорватії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони Хорватії Маріо Баножіч під час спільного брифінгу з його українським колегою Олексієм Резніковим у медіацентрі "Україна-Одеса".

"Хорватський уряд надає Україні підтримку фінансову, технічну та політичну. Один з пунктів такої політичної підтримки - це рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів таких рішень - це вертольоти Мі-8. І я сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо завершити їх передачу", - сказав Баножіч.

Як зазначив Олексій Резніков, Україна має підтримку Хорватії - політичну, економічну та військову, перша допомога від цієї країни надійшла 28 лютого 2022 року.

"Сьогодні ми проговорили наші подальші потреби, наші пріоритети. Вони залишаються незмінними - це протиповітряна оборона, в першу чергу. Це різні засоби - від серйозних, потужних, складних до так званих ПЗРК - тобто ручних комплексів, таких як "Ігла", які Хорватія нам може надати…", - сказав Резніков.

За словами Баножича, Хорватія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Він підкреслив, що міжнародне право та міжнародно визнані кордони повинні поважатися, а вторгнення РФ в Україну є неприпустимим.

Гелікоптери для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у лютому стало відомо, що Хорватія готується передати Україні 14 вертольотів типу Мі-8. На той час 12 вертольотів Мі-8МТВ-1 і два Мі-8Т вже вивели зі складу Збройних сил Хорватії. Їхня поставка анонсувалася ще в листопаді.

Мі-8 є багатоцільовим радянським гелікоптером. Він став наймасовішим у світі вертольотом із двома двигунами, і один із наймасовіших в історії авіації.

Окрім цього, Північна Македонія провела аналіз і вирішила, що готова передати Україні 12 гелікоптерів Мі-24. Зазначалося, що з 12 штурмових Мі-24 і 4 багатоцільових гелікоптерів Мі-8/17, які має Північна Македонія, її Збройні сили використовують лише по дві машини кожного типу. Чотири Мі-24 були модернізовані протягом останніх 10 років у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems.

Раніше Північна Македонія заявила про передачу Україні чотирьох штурмовиків Су-25, але їх можна використати тільки на запчастини.

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