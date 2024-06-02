За його словами, подібні удари по військових об'єктах РФ в Криму будуть відбуватися й надалі.

Нещодавно ЗСУ завдали удару по Керченській поромній переправі у тимчасово окупованому Криму. Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук пояснив, що така атака означає для України.

"Ми про це в принципі неодноразово казали, що в Криму і надалі будуть відбуватися подібні ситуації з тими об'єктами, які є частиною військової інфраструктури, логістики. Так, минулий тиждень в цьому сенсі був насичений подіями й переправа є одним з таких ключових моментів, найцікавіших насправді моментів, пов'язаних зі спроможностями нашого ворога у тому напрямку. Тому що воно все взаємопов'язано, сьогодні десь там вибухнуло, а завтра ускладнений підвоз, наприклад, палива на позиції ворога", - зауважив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, ця переправа була фактично основною логістичною гілкою для забезпечення російського угрупування, яке перебуває у Криму та відповідно угрупування, яке знаходиться у південній частині України. Плетенчук наголосив, що йдеться загалом про Таврійський напрямок.

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"Раніше це не дуже афішувалося, ця інформація, але достатньо часто від експертів можна було почути питання: так, а як воно все ж таки щось туди доставляють? Тому що міст (Кримський міст, - ред.), як ми казали, фактично не забезпечував логістику, адже залізниця не вивозила важкоброньовану техніку й вони не ризикували навантажували так конструкцію мосту", - підкреслив він.

Плетенчук додав, що суходолом залізниця була недобудована, тому залишалася лише морська логістика, проте військово-морська логістика вже не працювала, адже вихід в море великих десантних кораблів РФ закінчувався їхнім знищенням.

"Тому вони використовували пороми для того, щоб перевозити й живу силу, й важку техніку, й залізничні вагони, тому це було єдине правильне рішення - цю логістику так само обірвати", - пояснив військовий.

За словами начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, наслідки на фронті будуть відчутні не одразу.

"Згодом, звісно, коли будуть виснажені ті запаси, які вже є в Криму - це має позначитися і на лінії бойового зіткнення", - запевнив Плетенчук.

Удар Керченській поромній переправі - що відомо

Як писав УНІАН, в ніч проти 30 травня ЗСУ успішно атакували поромну переправу росіян у Криму. За даними Генштабу, Сили оборону завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яку ворог активно використовував для забезпечення свого угруповання військ.

"В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано", - запевнили військові.

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