Ворожі FPV-дрони вкотре атакували наші позиції на Запорізькому напрямку.

Боєць Державної прикордонної служби з позивним "Бриз" утилізував три "літуни-убивці" ворога.

Як повідомили в ДПСУ, свою антидронову рушницю він використав ще й як штатив і встиг зняти політ та приборкання дрона-камікадзе.

"Ворожі FPV-дрони вкотре атакували наші позиції на Запорізькому напрямку. Та цього разу прикордонник "Бриз" перехопив їх заздалегідь, влаштувавши виїзну засідку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що полювання виявилося більш ніж вдалим - смертоносні "пташки" стали хорошими й розірвались, не долетівши до позицій прикордонників.

Ліквідація корабля "Новочеркаськ" - останні новини

Українці також можуть насолодитися моментом удару по кораблю "Новочеркаськ", який наші Збройні сили розбили у водах Феодосії цієї ночі.

Відповідний ролик гучного "прильоту" став ширитися мережею. Відео зняли очевидці події. Також OSTIN аналітик Oliver Alexander показав в соціальній мережі X, який вигляд має "Новочеркаськ" після удару - якість кадру дозволяє подивитися на наявні пошкодження.

Масштаби вибуху корабля "Новочеркаськ" вражають - з обережними повідомленнями про те, що могло викликати таку детонацію, вже виступили в ОК "Південь" та у Повітряних силах. Зокрема, Наталія Гуменюк натякнула, що Росія могла перевозити певний "різдвяний подарунок" на "Новочеркаську", адже в умовах поточної війни використовує великі кораблі як засіб логістики.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключив, що на кораблі могли вибухнути дрони "Шахед". На думку аналітиків Deffense Express, "Новочеркаськ" не міг перевозити дрони з Ірану, лише безпосередньо з РФ.

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