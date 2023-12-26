Відповідний ролик злили в мережу. Також OSINT аналітик показав поточний вигляд корабля - він "вхлам" розбитий.

Українці можуть насолодитися моментом удару по кораблю "Новочеркаськ", який наші Збройні сили розбили у водах Феодосії цієї ночі.

Відповідний ролик гучного "прильоту" став ширитися мережею. Відео зняли очевидці події.

"Даремно ми сюди пішли, тут уламки летять... Нічого собі!", - прокоментували в кадрі вибух.

Також OSTIN аналітик Oliver Alexander показав в соціальній мережі X, який вигляд має "Новочеркаськ" після удару - якість кадру дозволяє подивитися на наявні пошкодження.

Вночі "Новочеркаськ" міг везти різдвяний подарунок РФ

Масштаби вибуху корабля "Новочеркаськ" вражають - з обережними повідомленнями про те, що могло викликати таку детонацію, вже виступили в ОК "Південь" та у Повітряних силах. Зокрема, Наталія Гуменюк натякнула, що Росія могла перевозити певний "різдвяний подарунок" на "Новочеркаську", адже в умовах поточної війни використовує великі кораблі як засіб логістики.

Водночас Юрій Ігнат не виключив, що на кораблі могли вибухнути дрони "Шахед". На думку аналітиків Deffense Express, "Новочеркаськ" не міг перевозити дрони з Ірану, лише безпосередньо з РФ.

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