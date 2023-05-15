Злочинець сказав, що або журналісти WP намагаються "хайпанути", або кампанію проти нього проводять "товариші з Рубльовки".

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував публікацію The Washington Post про те, що він пропонував Україні розкрити позиції Росії, якщо ЗСУ підуть з Бахмута.

Як повідомляє його прес-служба, Пригожин сказав, що не відвідував Африку, де він нібито зустрічався з представниками України, як мінімум з початку "спеціальної військової операції" (так влада РФ називають повномасштабне вторгнення в Україну).

"Можу з упевненістю сказати, вже якщо по-серйозному: я в Африці не був як мінімум з початку конфлікту, а насправді ще за кілька місяців до початку СВО, тому зустрічатися там ні з ким фізично просто не міг", - заявив Пригожин.

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Злочинець додав, що або журналісти WP намагаються "хайпанути", або кампанію проти нього проводять "товариші з Рубльовки".

"Звичайно, на мене будуть лити гі*на стільки, скільки у них сил вистачить... Я думаю, що, швидше за все, це або хтось серед журналістів просто вирішив нахайпувати. Або товариші з Рубльовки, які свого часу продавали нафту ІДІЛ, тепер вирішили, що вони зроблять гарне вкидання", - додав він.

Публікація The Washington Post про Пригожина - деталі

Як повідомляло Washington Post, глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пропонував Україні розкрити інформацію про позиції військ РФ для атак. В обмін на це Міноборони України мало відвести підрозділи ЗСУ з Бахмута.

Нібито відповідну пропозицію він зробив через якісь свої таємні контакти в Головному управлінні розвідки Міноборони наприкінці січня, коли "вагнерівці" тисячами гинули під час штурмів Бахмута.