У ГУР та США не повірили такій пропозиції "Вагнера"

Очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин пропонував Україні розкрити інформацію про позиції військ РФ для атак. В обмін на це Міноборони України мало відвести підрозділи ЗСУ з Бахмута.

Як повідомляє Washington Post, відповідну пропозицію "кухар Путіна" зробив через якісь свої таємні контакти у Головному управлінні розвідки Міноборони наприкінці січня, коли "вагнерівці" тисячами гинули під час штурмів Бахмута.

"Пригожин публічно ворогував із російськими воєначальниками, які, як він затято заявляє, не змогли озброїти і поповнити запаси його сил, які надавали життєво важливу підтримку військовим зусиллям Москви. Але він також є союзником президента Росії Володимира Путіна, який цілком може розцінити пропозицію Пригожина обміняти життя бійців "Вагнера" на російських солдатів як зрадницьку", - додається у публікації.

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Однак не уточнюється, які саме позиції російських військ пропонував розкрити керівник "вагнерівців".

"Два українські чиновники підтвердили, що Пригожин кілька разів розмовляв з управлінням української розвідки. Один із чиновників сказав, що Пригожин неодноразово робив пропозицію щодо Бахмута, але Київ відхиляв її, тому що чиновники не довіряють Пригожину і вважали його пропозиції нещирими", - зазначає видання.

У США також не повірили такій пропозиції керівника "вагнерівців".

Бої за Бахмут - останні новини

Пригожин заявив, що його бойовики стріляють по російській армії.

Нещодавно третя штурмова бригада ЗСУ підтвердила втечу росіян і навіть показала кадри першого етапу контратаки. За словами бійців, першими побігли саме бойовики "Вагнера", тоді як регулярні війська РФ намагалися відбивати атаку.

Станом на 13 травня українські сили оборони звільнили майже 17 кв. км в районі Бахмута.

Українські військові за 14 травня взяли під свій контроль понад десяток ворожих позицій на околицях Бахмута. Захисники України зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського, а також взяли в полон окупантів.

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