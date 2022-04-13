Інспектор Державної прикордонної служби Сергій Колесніков заявив, що окремі митники та прикордонники на Закарпатті організували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних українців за кордон.
Про це прикордонник розповів у відеозверненні.
Прикордонник заявив, що у злочинній схемі бере участь начальник відділу прикордонної служби Лужанка Закарпатської області Олександр Бортник. Саме він, за словами Колеснікова, є її організатором.
За його словами, учасниками схеми є також інші офіцери ВПС.
Передаємо пряму мову прикордонника Сергія Колеснікова:
"Ця схема проходить за підробленими довідками військкомату міст Берегове, Хуст та Тячів. Можливо якісь інші схеми... До мене також підходили. Коли я дізнався, почув, хто за цим стоїть, хто підходить до мене, я прозрів. Це молоді офіцери розвідки, які, умовно, роздавали ці довідки громадянам України, коли в нас відбувалася божевільня на ВПС "Лужанка". Маю на увазі черги. Коли я їм відмовив, вони мене тихенько відправили на детектор брехні, чи як його так називають, який я успішно пройшов. Як мені повідомили, я "некоректно себе вів" на ньому. Але це нюанси. Після цього вони тихенько склепали телеграму та відправляють мене на війну. Йдучи на війну, я визнаю свою вину в тому, що я брав участь якусь участь у цих злочинах. Багато речей я міг би розповісти щодо нашого зеленого кордону: як там бігають наші люди табунами, як керівництво відпускає громадян та змушує замітати за ними сліди. Угорці їх ловлять, бо це біженці. Наразі мене всіма силами пакують на війну, погрожуючи в кадрах, щоб все це зійшло їм з рук. Я так просто це не залишу".
Прикордонник зауважив, що може розповісти ще багато інформації. Він закликав "нормальних колег" триматися, підтримати та приєднатися до нього.
"Ворог не на сході, а в нас у пункті пропуску. Про них ви ще почуєте. Ну, а ви, товариші (звертається до організаторів схеми - УНІАН), підете туди, куди пішов русскій воєнний карабль", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект про повернення в Україну чоловіків, які перебувають за кордоном, під час воєнного стану. За ігнорування цієї норми пропонується ввести кримінальну відповідальність до 10 років позбавлення волі.