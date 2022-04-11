У Раді зареєстрували законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за переховування чоловіків за кордоном під час війни.

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект про повернення в Україну чоловіків, які перебувають за кордоном, під час воєнного стану. За ігнорування цієї норми пропонується ввести кримінальну відповідальність до 10 років позбавлення волі.

Про це йдеться в законопроєкті №7265 від 8 квітня, авторами якого стали 24 нардепи.

Проект пропонує доповнити закон про воєнний стан статтею, що передбачає норму обов'язкового повернення в Україну чоловіків призовного віку, що перебувають за кордоном, у разі введення на території держави або в окремих її місцевостях воєнного стану. Цю норму також повинні виконати члени Кабінету Міністрів, керівники органів державної влади та їх заступники, депутати Ради, сільські, селищні, міські голови, працівники правоохоронних органів України, судді, судді Конституційного Суду України, прокурори, які перебувають за межами України, за відсутності поважних причин.

Поважними причинами для того, щоб не повертатися, може бути:

заборона на виїзд із країни перебування;

стихійні лиха;

катастрофи;

аварії;

відрядження;

перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, що перешкоджають виїзду з країни перебування.

Всі перелічені вище особи повинні протягом 15 днів. У разі невиконання норми повернення порушник карається позбавленням волі на 5-10 років.

Серед ініціаторів законопроекту представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський, голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас та комітету з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначається у пояснювальній записці, ініціатива спрямована на забезпечення повноцінного функціонування сил оборони України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану.

Верховна Рада отримала законопроект ще 8 квітня 2022 року, а 11 квітня його відправили на ознайомлення профільного комітету.

Як повідомляв УНІАН, раніше прикордонники зробили відео-підбірку семи курйозних намагань втечі чоловіків під час війни за кордон.

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