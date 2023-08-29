В ДПСУ продемонстрували знищення комплексу дальнього візуального спостереження на Харківському напрямку.

На Харківському напрямку прикордонна аеророзвідка виявила, а бійці "Сталевого кордону" дроном-камікадзе знищили ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М". Про це повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram.

На продемонстрованому відео видно, як точним влучення цей ворожий комплекс ліквідовано.

В ДПСУ наголошують, що це вже четвертий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" на рахунку наших воїнів цього місяця.

Знищення російських спостережних комплексів

Прес-служба Сил оборони півдня України інформувала про знищення 18 серпня на Херсонщині спостережного комплексу, який в народі називають "оком Мордору". Цей комплекс відеоспостереження "Муром-М" загарбники використовують для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє розглянути людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

Раніше, захисники Очакова знищили спостережливий комплекс "Муром-М", який окупанти розташували в цивільній будівлі. Російські окупанти намагалися його замаскувати, але українські військові його "вирахували" і знищили.

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