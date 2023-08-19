Ліквідовано чотири десятки загарбників та багато техніки.

На Херсонщині українські захисники скоротили вороже військо, знищивши десятки окупантів та їхню техніку, серед якої - спостережний комплекс, який люди вже називають "оком Мордору".

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, за минулу добу на лівобережжі вдалося ліквідувати сорок окупантів. Крім того, знищено крупнокаліберну гармату, десять човнів диверсійно-розвідувальних груп разом з екіпажами, десять одиниць авто-бронетехніки та два розвідувальних безпілотних апарати типу "Мерлін".

Крім того, знищено комплекс відеоспостереження "Муром-М", який загарбники використовують для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє розглянути людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

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Також стало відомо, що наразі у Чорному морі російські ракетоносії на чергуванні не зафіксовані.

За даними українських військових, зараз різких змін у стані, складі та характері дій військ противника в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не виявлено, але обстановка залишається напруженою.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно захисники Очакова знищили спостережливий комплекс "Муром-М", який окупанти розташували в цивільній будівлі. Російські військові намагалися замаскувати оптичний комплекс, але українські військові його "вирахували".

Вчора українські військові показали, як знищили човни з ДРГ, що хотіли висадитися на правобережжі Херсонщини. Зокрема, військові 126 бригади ТРО уразили росіян на човні поруч з берегом.

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