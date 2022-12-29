У четвер, 29 грудня, в Одесі та області пролунали вибухи. У регіоні гарно спрацювали сили Протиповітряної оборони України.
Як повідомив у своєму Телеграм-каналі голова Одеської ОВА Максим Марченко, підрозділами ППО над областю була збита 21 ракета.
"Уламки однієї з ворожих ракет влучили в житловий будинок, на щастя, постраждалих немає. На жаль, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії", - написав він.
Ракетна атака Росії 29 грудня 2022
У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що російські окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Також спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів.
Над Києвом було знищено 16 ракет російських окупантів. Над територією Сумської області - дві ракети. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про ліквідацію над морем п'яти ворожих ракет.