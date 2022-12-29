По області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

У четвер, 29 грудня, в Одесі та області пролунали вибухи. У регіоні гарно спрацювали сили Протиповітряної оборони України.

Як повідомив у своєму Телеграм-каналі голова Одеської ОВА Максим Марченко, підрозділами ППО над областю була збита 21 ракета.

"Уламки однієї з ворожих ракет влучили в житловий будинок, на щастя, постраждалих немає. На жаль, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії", - написав він.

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Ракетна атака Росії 29 грудня 2022

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що російські окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Також спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів.

Над Києвом було знищено 16 ракет російських окупантів. Над територією Сумської області - дві ракети. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про ліквідацію над морем п'яти ворожих ракет.

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