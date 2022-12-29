Також спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів.

Російські окупанти атакують Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Крім того спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів", - зазначили у Повітряних силах.

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Наголошується, що робота протиповітряної оборони можлива по всій території держави.

У Повітряних силах закликали українців залишатися в укриттях.

Ракетна атка на Україну 29 грудня

У оперативному командуванні "Північ" повідомили про знищення російської ракети над територією Сумської області.

Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Києві працює протиповітряна оборона.

Також ППО працює у Київській та Житомирській областях і на Одещині.