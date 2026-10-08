Удар по 5-поверхівці у Прилуках: кількість загиблих зросла (фото, відео)

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.

У місті Прилуки Чернігівської області рятувальники всю ніч проводили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої росіянами 5-поверхівки.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "Станом на ранок підтверджено загибель 22 людей, серед них – п’ятеро дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей", - зазначається у повідомленні.

У ДСНС додали, що під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.

Удар росіян по житловому будинку у Прилуках

Вчора рано вранці РФ вдарила по 5-поверхівці у Прилуках. Одна з ракет влучила безпосередньо у п'ятиповерховий житловий будинок, коли мешканці ще спали. Вчора повідомлялося про 20 загиблих.

Унаслідок масованої атаки РФ удари також зафіксували по Центру творчості дітей та юнацтва і підприємству в Прилуках.

Президент Володимир Зеленський назвав знищення житлового будинку в Прилуках одним із наслідків масштабної російської атаки 7 жовтня. В той день вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кременчуці. У кілька хвиль було запущено балістичні та крилаті ракети.

Через влучання у житловий масив у Кременчуці загинули 2 особи, ще 7 дістали поранень. Також є загиблі та поранені у Києві та Запорізькій області.

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