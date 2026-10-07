РФ вдарила по житловій п’ятиповерхівці у Прилуках: є загиблі та поранені (фото, відер)

Російські окупанти вдарили ракетами по місту Прилуки Чернігівської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram. "Ракетний удар по Прилуках. Одне з влучань - просто по житловій багатоповерхівці. Зранку, коли люди ще спали. Попередньо, вже відомо про загиблих і поранених. Зараз всі служби залучені, триває розбір завалів", - зазначив Чаус.
Як уточнили у Головному управлінні Нацполіції Чернігівської області, російські загарбники завдали низку ракетних ударів по Прилуках близько 6-ї ранку.
Зокрема, зафіксовано влучання в багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва, підприємство.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, станом на зараз у Прилуках відомо про 5 загиблих та 26 поранених, серед яких 5 дітей.
"Під завалами досі можуть бути люди. На місці безперервно працюють рятувальники – роблять усе, щоб знайти кожного та кожну", - зазначив він.
За даними РБК-Україна, з-під завалів будинку рятувальники дістали живою маленьку дитину та жінку.
Атака росіян 7 жовтня
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вночі завдали по Україні масованого комбінованого удару. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кременчуці. У кілька хвиль було запущено балістичні та крилаті ракети.
Наразі відомо, що через влучання у житловий масив у Кременчуці загинули 2 особи, ще 7 дістали поранень. На місці влучання рятувальники розбирають завали.
Також є загиблі та поранені у Києві та Запорізькій області.