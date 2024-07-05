Місцева влада мовчить про це.

Цієї ночі був вражений російський військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" (в/ч 75387) у Краснодарському краї.

Як пише російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах, регіон атакували не тільки безпілотні літальні апарати, а й дві ракети. Унаслідок атаки поранення дістав один російський військовослужбовець.

Місцева влада і Міноборони замовчують, що в атаці були задіяні ракети, додали журналісти.

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Деталі атаки на Краснодарський край

УНІАН повідомляв про нічну атаку на Краснодарський край. Нагадаємо, що з Приморсько-Ахтарська російські загарбники регулярно запускають "шахеди" по Україні.

Російське міністерство оборони заявило про знищення 14 безпілотних літальних апаратів літакового типу над територією Краснодарського краю.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомляв, що в Приморсько-Ахтарську ППО збили кілька безпілотників, падіння уламків призвело до пошкодження цивільних об'єктів.

Пізніше він повідомив про пошкодження триповерхового багатоквартирного будинку і "порушення роботи" енергопідстанції, що живить значну частину міста. Госпіталізували 6 осіб, зокрема двох дітей. Вранці губернатор повідомив, що 6-річна дівчинка померла в лікарні від отриманих поранень.

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