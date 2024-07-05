До теперішнього часу відомо про шість постраждалих. Крім того, цієї ночі атаці дронів піддався і Ростов-на-Дону.

Уночі кілька безпілотників було збито над російським Приморсько-Ахтарськом, унаслідок чого осколки пошкодили цивільні об'єкти.

Зазначимо, що саме з цього міста по Україні майже щоночі запускаються "шахеди".

Як повідомляють росЗМІ, за словами місцевих жителів, уламки впали на житлову 3-поверхівку. Мешканців евакуювали.

За даними губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва, шестеро людей, із них двоє дітей, постраждали. Поранених відвезли в лікарні.

У більшій частині міста немає електрики через пошкодження енергопідстанції.

Крім того, цієї ночі Ростов-на-Дону відбивав наймасованіший наліт дронів з початку повномасштабної війни. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів і пожежу, яка виникла через уламки збитого БПЛА, що впали.

За деякими даними, атаку було здійснено на нафтовий термінал ВАТ "НЗНП філія Ростовська". Місцеві провладні канали також писали, що дрони бачили біля ТЕЦ-2.

У міноборони РФ вранці повідомили, що над Краснодарським краєм збито 14 дронів, над Ростовською областю - 10.

Атаки на російські НПЗ

Останні кілька місяців російські НПЗ переживають нелегкі часи через невідомі дрони.

24 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави-терориста.

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