Звернення батьків юних солдатів у підрозділі назвали "схлипами" та "сплесками".

Представник військового підрозділу "Ахмат" і водночас заступник начальника головного військово-політичного управління Міноборони РФ Апті Алаудінов закликав батьків строковиків змиритися з відправкою на фронт Курської області, пообіцявши всім загиблим – рай. Відповідне відео він розмістив у Телеграм-каналі.

Зокрема, бойовик розкритикував батьків строковиків, які не хочуть, щоб їхні діти воювали у Курській області.

При цьому видання "Агентство" зауважує, що після наступу ЗСУ на Курську область з'ясувалося, що кордон там прикривали лише тероборона, прикордонники та невеликі підрозділи військових, у тому числі солдати термінової служби.

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"Незважаючи на обіцянку Путіна не відправляти строковиків на війну та звернення батьків, які вимагають відвести їхніх синів із зони бойових дій, які перебувають в області службовців строкової служби не почали відправляти з Курської області в інші регіони. Більше того, туди почали перекидати строковиківі з інших регіонів країни, на що поскаржилися батьки", - пише ЗМІ.

Водночас в "Ахматі" таку поведінку батьків жорстко критикують.

"Я останнім часом спостерігаю таку картину — схлипи, сплески щодо того, що терміновики не повинні воювати. І взагалі, чому вони навіть перебувають у Курській області? Друзі, а якщо ваші 18-річні діти, які вже перебувають у Міноборони, вони є службовцями, не повинні захищати батьківщину, навіть коли на неї напав супротивник і коли він знаходиться на нашій території. У мене взагалі постає до вас одне запитання: "А навіщо ви та ваші діти потрібні цій країні?" - сказав Алаудінов.

Він також пообіцяв усім загиблим місце у раю.

"Не помре ніхто, кому не судилося померти. Але якщо ти помреш, захищаючи свою батьківщину, свою віру в бога, ти потрапиш до раю. А що може бути кращим для людини, ніж рай на шляху Всевишнього. Нічого!" - наголосив Алаудінов.

Представник "Ахмата" при цьому зазначив, що розуміє лише тих, хто незадоволений оплатою служби для строковиків, і запропонував підписати контракти з Міноборони РФ.

Алаудінов стверджує, що у спецназі "Ахмат" служить багато бойовиків віком 18-20 років, і він пишається цими "героями".

"Не треба із 18-річних терміновиків-чоловіків робити дітей, яким ми повинні дати соску та відправити спати. Це такий самий захисник вітчизни, як і ми. Він має це усвідомлювати, його треба до цього готувати", - сказав він.

Агентство також звертає увагу на те, що в Z-спільноті все частіше звучать заяви російських пропагандистів на підтримку залучення строковиків до бойових дій.

Ситуація у Курські області РФ - останні новини

Нагадаємо, в Курській області РФ, частину якої зараз контролюють ЗСУ, російські військові зайнялися мародерством – один із таких героїв виявився, ймовірно, бойовиком підрозділу "Ахмат". У соціальних мережах з'явилось відповідне відео.

На кадрах зафіксовано, як троє чоловіків у військовій формі грабують салон стільникового зв'язку в селищі Глушково, яке евакуювали кілька днів тому перед наступом ЗСУ. Зловмисники розбивають вікна та вітрини магазину, зламують двері, виносять товар. За даними ЗМІ, до злочину причетний щонайменше один бойовик підрозділу з Чечні.

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