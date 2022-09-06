На переконання експерта, інтенсивне втручання політики у військовий процес частіше за все закінчується тотальним провалом.

Нові чистки серед російського генералітету свідчать про те, що політичні цілі РФ в Україні переважають військовим плануванням.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

Експерт погоджується, що генерал – це мозок, керівна і координуюча сила. Однак, чимало російських генералів "навряд чи заслужили ці посади саме завдяки своїм діловим рисам".

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"Коли критерієм стає лояльність, патріотизм, патерналізм тощо, доволі часто на ці посади потрапляють люди, які, цитуючи класика, "давно перевершили рівень своєї некомпетентності". Але навіть якщо припустити, що окремі з них дійсно професіонали й провідні полководці, то ще одна особливість цього конфлікту – це те, що умовно політичні цілі щодо України домінують над військовим плануванням. Інтенсивне втручання політики в планування військових операцій майже завжди призводить до провалу військових", - наголосив Мельник.

Як зауважує експерт, після поразки розпочинається пошук винних, тому що "визнати, що політичні вказівки були невірними, політики не можуть". Винних шукають на рівні виконавців.

"Отже, зараз буде пошук винних. Гарна новина в цьому – це те, що їхні наступники навряд чи будуть кращими за тих, на чиє місце їх поставлять", - зауважив експерт.

Раніше в британському Міноборони повідомили, що з початку червня вище командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України. Сили на Донбасі очолив генерал Сергій Суровікін.

У число відсторонених генералів входять командувач повітряно-десантних військ генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південної групи військ генерал армії Олександр Дворніков, який також деякий час виконував обов'язки головного оперативного командувача.

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