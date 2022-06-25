Дворнікова могли усунути від керівництва російською армією.

З початку червня вище командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України. Сили на Донбасі очолив генерал Сергій Суровікін.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

За даними британської розвідки в число відсторонених генералів входять командувач повітряно-десантними військами (ВДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південною групою військ (ЮГВ) генерал армії Олександр Дворніков, який також якийсь час виконував обов'язки Головного оперативного командувача.

"Командування ЮГВ, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергію Суровикину, оскільки ЮГВ продовжує грати центральну роль в наступі Росії на Донбасі", - повідомили в британській розвідці.

Зазначається, що протягом більше тридцяти років кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями в корупції і жорстокості.

Також зазначається, що Україна, ймовірно, змінює конфігурацію своєї оборони на секторі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, оскільки російські бронетанкові підрозділи продовжують досягати повільних успіхів на південному краю забудованої території.

Про те, що Дворнікова могли усунути від керівництва російською армією в боях проти України, раніше писало видання The New York Times.

Журналісти зазначили, що генерал останнім часом ніде не з'являвся.

Дворнікова призначили командувачем, щоб поліпшити становище армії РФ і домогтися хоч якогось успіху. Він обійняв посаду приблизно в першій половині квітня.

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