Внаслідок удару по Київській області постраждала маленька дитина.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування проти армії РФ через черговий ракетний терор України, який ворог реалізував в ніч на 28 квітня.

Про це відомство повідомило на своїй сторінці в Telegram. Там зазначили, що внаслідок ракетного удару по Київській області постраждала 13-річна дитина, вона отримала тілесні ушкодження. Також пошкоджено житловий багатоповерховий будинок в місті Українка.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - зазначили там.

Наразі прокурори продовжують слідчі дії та фіксують нові злочини армії РФ проти українського народу. Досудове розслідування веде ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Наслідки ракетного обстрілу РФ в Київській області

Нагадаємо, що через ракетний удар армії РФ в ніч на 28 квітня уламки боєголовки влучили в багатоповерхівку міста Українка (Київська область). Пошкоджено квартири на 5 та 6 поверхах. Там сталося займання, вогонь вдалося локалізувати о 5:30.

За даними глави ОВА, серед постраждалих є маленька дівчинка. Наразі дитина отримує допомогу від медиків в "Охматдиті".

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