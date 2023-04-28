Усі ворожі цілі над Київщиною знищені.

В Українці Київської області під час масованого ракетного удару РФ у п’ятницю зранку, 28 квітня, уламки ракети влучили в багатоповерхівку.

Як повідомив глава ОВА Руслан Кравченко, постраждала дівчинка, її доставили до "Охматдиту":

"На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит".

Очільник Київської ОВА додав, що всі відповідні служби працюють на місці. Людям надається необхідна допомога.

Масована ракетна атака Росії вранці 28 квітня

Російська Федерація вранці в п'ятницю, 28 квітня, завдала масованого ракетного удару по території України. Є загиблі.

Так, в Умані Черкаської області є влучання в багатоповерхівку, станом на зараз відомо про трьох загиблих та 8 травмованих.

У Дніпрі внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. Крім того, в місті ракета зруйнувала й будівлю приватного підприємства, там виникла пожежа.

Усього українські сили ППО знищили 21 із 23 крилатих ракет типів Х-101 та Х-555, а також 2 дрони розвідки.

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