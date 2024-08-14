Подоляк зазначив, що з військового погляду він не готовий говорити, треба це Україні чи ні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що ефективність рішення ЗСУ зайти в Курську область очевидна.

"Для того, щоб далі повертати ініціативу на фронті Україні, ми повинні ухвалювати рішення тут і зараз, виходячи із ситуації. Коли ви заходите кудись, ви переслідуєте певні цілі. Ці цілі можуть бути досягнуті відразу - або не відразу. Далі ви дивитеся на оперативну обстановку. Якщо у вас є можливість проводити наступний етап операції - як ви кажете, окопуватися, вбудовуватися в територію, тому що звідти далі можна розвивати свої дії в інших напрямках", - сказав він в інтерв'ю виданню "Медуза".

Він заявив, що це в Курській області якраз і відбувається.

Відео дня

"Якщо така можливість є, ви це робите - окопуєтесь. Ви будуєте фортифікації, підвозите резерви, а головне - забезпечуєте логістичний зв'язок на місці з основними силами. Якщо такі можливості є і оперативна обстановка дозволяє, ви це, безумовно, робите", - пояснив радник.

Подоляк зазначив, що з військового погляду він не готовий говорити, треба це Україні чи ні.

"А з точки зору, скажімо так, розвитку війни, оперативної ситуації на цьому напрямку - так, це безумовно потрібно робити, тому що це дозволяє збільшувати театр військових дій на території Росії. А театр воєнних дій на території Росії дає змогу масштабувати політичні завдання: показати неспроможність російського управління загалом, неготовність ухвалювати рішення, неготовність підвозити туди додаткові сили і засоби. Відповідно, війна буде розширюватися територією Росії", - сказав він.

Радник наголосив, що оперативні рішення командування ухвалює з огляду на ситуацію.

"Глобальний сенс цієї операції - показати неспроможність Росії з військової точки зору, з точки зору готовності швидко реагувати на кризові ситуації, з точки зору контролю над внутрішнім простором", - додав Подоляк.

Прорив у Курській області

ЗСУ взяли ще чотири населені пункти в Курській області на південь від Суджі. Такого висновку дійшов експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, вивчивши відеозаписи боїв у Курській області.

За його інформацією, ЗСУ взяли село Черкаська Конопелька на південь від міста Суджа, а також село Плєхово, село Курилівка і хутір Дмитрюков.

Вас також можуть зацікавити новини: