Прорив ЗСУ в Курській області: в ФСБ запевнили, що 'атаку' відбили

Вранці українські сили нібито обстріляли прикордоння Курської області.

Федеральна служба безпеки РФ заявила, що вранці 6 серпня ЗСУ здійснили "збройну провокацію" на ділянці кордону у Курській області.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяву ФСБ, вранці українські сили нібито обстріляли прикордоння Курської області.

"Вранці 6 серпня ЗСУ на ділянці державного кордону Російської Федерації в межах Курської області здійснено збройну провокацію. Обстрілам зазнали прикордонні населені пункти Курської області", - йдеться у заяві.

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В ФСБ запевняють, що прикордонники з підрозділами ЗС Росії нібито вжили заходів щодо відбиття атак.

Прорив ЗСУ кордону з РФ

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня у Росії заявили про спроби прориву кордону Збройними силами України. Губернатор Курської області Олексій Смирнов в Telegram заявив, що із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області.

Росіяни повідомляють, що ЗСУ вдалось навіть прорватись на декількох одиницях бронетехніки. Там додають, що українські війська продовжує концентрувати війська на Сумському напрямі. Зазначається, що техніка розміщена у прилеглих лісових масивах.

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