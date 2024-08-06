Місцеві Telegram-канали пишуть про руйнування у Суджі Курської області.

У вівторок, 6 серпня, у Росії заявляють про спроби прориву кордону Збройними силами України. Губернатор Курської області Олексій Смирнов в Telegram заявив, що із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області.

За його словам, російські прикордонники та військові не допустили прориву кордону.

Водночас у російських Telegram-каналах повідомляють про численні руйнування у Суджі та поширюють кадри. А російські оглядачі підтверджують, що є спроба прориву у напрямку Суджі. Вони повідомляють, що ЗСУ вдалось навіть прорватись на декількох одиницях бронетехніки. Там додають, що українські війська продовжує концентрувати війська на Сумському напрямі. Зазначається, що техніка розміщена у прилеглих лісових масивах.

Легіон "Свобода Росії" пише про бої у районі не тільки селища Суджа, а й біля Курилівки Курської області.

В Telegram Легіон "Свобода Росії" публікує кадри зруйнованих будинків у Суджі.

Міноборони РФ не коментує стрілянину та вибухи в Курській області.

Вранці влада Курської області заявила про масове збиття дронів, які атакували регіон та опублікувала фото руйнувань у Суджі. Місцеві телеграм-канали писали про вибухи в декількох районах області.

Також неспокійно і в Бєлгородській області РФ.Губернатор Вячеслав Гладков заявляє, що регіон також був під масовою атакою українських безпілотників.

Війна – останні новини

Військовий експерт Сергій Згурець заявив, що між Нью-Йорком і Залізним є ділянка, яку тримають українські військові, однак росіяни намагаються охопити зону з двох боків, створюючи загрозу оточення.

Внаслідок ракетного удару по центру Харкова 6 серпня пошкоджено будівлю поліклініки, під завалами можуть бути люди. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, удар стався у центральному районі міста.

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