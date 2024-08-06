Росіяни стверджують, що відбивають атаки і завдають вогневої поразки військам ЗСУ.

Міноборони РФ заявило, що ЗСУ "прорвали" кордон у Курській області. Наразі в цьому районі тривають інтенсивні бої.

Як повідомили у Міноборони країни-окупанта, "прорив" нібито стався вранці. За версією РФ, українці "силами до трьохсот осіб зі складу 22-ї механізованої бригади ЗСУ за підтримки 11 танків і більше 20 бойових броньованих машин" нібито атакували позиції РФ в районах населених пунктів Миколаєво-Дар'я та Олешня.

Росіяни стверджують, що відбивають атаки і завдають вогневої поразки військам ЗСУ в районі державного кордону та резервів на території Сумської області.

Відео дня

В МО РФ переконують, що штурмова авіація нібито завдала ударів по зосередженням живої сили та техніки ЗСУ в районах населених пунктів Басівка, Журавка, Хотень, Юнаківка, Біловоди, Хропівщини Сумської області.

"За бронетехнікою противника ефективно застосовується армійська авіація. У район зіткнення висунулися резерви російського угруповання військ на Курському напрямку", - заявили в МО РФ.

У РФ поскаржилися на атаку ЗСУ в Курській області

Як писав УНІАН, у вівторок, 6 серпня, в Росії заявили про спроби "прориву" кордону Збройними силами України в Курській області. Зокрема, місцевий губернатор стверджує, що українські сили нібито атакують на території Суджанського та Коренівського районів.

У російських Telegram-каналах повідомляють про численні руйнування в селищі Суджа. Стверджується, що ЗСУ нібито вдалося навіть "прорватися" на кількох одиницях бронетехніки. Там додають, що українська армія нібито продовжує концентрувати війська на Сумському напрямку. Зазначається, що техніка перебуває в довколишніх лісових масивах.

Легіон "Свобода России" пише про бої в районі не тільки селища Суджа, а й біля Курилівки Курської області.

Вас також можуть зацікавити новини: